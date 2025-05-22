Sosyal medyada silah paylaşanlara baskın: 20 adrese eş zamanlı operasyon

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen ortak çalışmayla, sosyal medyada tabanca ve uzun namlulu silah paylaşımı yapan kişilere yönelik 21 Mayıs 2025 tarihinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Kent merkezi, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda;

1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek

3 adet AK-47 tüfeğe ait şarjör

125 adet AK-47 fişeği

2 adet ruhsatsız tabanca

2 adet tabanca şarjörü

33 adet tabanca fişeği

2 adet pompalı tüfek

3 adet ruhsatsız av tüfeği

12 adet kartuş

ele geçirildi.

Emniyet, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a muhalefet suçunu önlemeye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.