Sosyal medyada silah paylaşanlara baskın: 20 adrese eş zamanlı operasyon
Van'da sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen ortak çalışmayla, sosyal medyada tabanca ve uzun namlulu silah paylaşımı yapan kişilere yönelik 21 Mayıs 2025 tarihinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
Kent merkezi, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda;
1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek
3 adet AK-47 tüfeğe ait şarjör
125 adet AK-47 fişeği
2 adet ruhsatsız tabanca
2 adet tabanca şarjörü
33 adet tabanca fişeği
2 adet pompalı tüfek
3 adet ruhsatsız av tüfeği
12 adet kartuş
ele geçirildi.
Emniyet, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a muhalefet suçunu önlemeye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.