Almanya’da PKK'lı yöneticiye tutuklama: Yüksel K. cezaevine gönderildi

Alman Federal Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay soruşturma yargıcının 4 Nisan 2025 tarihinde verdiği tutuklama emri doğrultusunda Çarşamba günü operasyon gerçekleştirildi.

Açıklamada, 61 yaşındaki Yüksel K.’nın 2016 yılının Haziran ayından 2023 yılının Temmuz ayına kadar, PKK'nın ana yönetim kadrosunda görev aldığı belirtildi. Bu süreçte, Avrupa’daki propaganda faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmekle görevlendirilen K.’nın, örgütün Avrupa yapılanmasıyla yakın ilişkide olduğu ve yönetim ile kadrolar arasında bağlantı sağlayan kilit bir isim olduğu ifade edildi.

Alman kamuoyunda dikkat çeken bir diğer unsur ise Yüksel K.'nın, söz konusu dönemde Avrupa Kürdistanlı Demokratik Toplumlar Kongresi (KCDK-E) Eş Başkanlığı görevinde bulunması oldu.

Savunma tarafı, söz konusu suçlamaların siyasi gerekçelerle yapıldığını öne sürerek, tutuklama kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

Yüksel K.’nın tutuklanmasının, PKK’nın 12. kongresinde fesih kararı almasının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.