Kızını boğarak öldüren anneye verilen ceza belli oldu

Olay, 17 Mayıs 2021 tarihinde Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Ayşe Vural’ın, kızını öldürdüğünü söyleyerek teslim olmasıyla ortaya çıktı. Ekipler, Laleli Mahallesi’ndeki eve gittiklerinde Zeynep Vural’ın boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerinde gözaltına alınan Ayşe Vural tutuklanırken, eşi S.V. (72) ve oğlu Ö.V. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından 3 kişi hakkında, “üstsoy veya altsoydan birini kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2022 yılında İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti Ayşe Vural’ı "altsoyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ancak mahkeme, Zeynep Vural’ın psikolojik rahatsızlıkları ve bağımlılığı nedeniyle aile üyelerine yönelik saldırgan tavırlar sergilediği ve zaman zaman şiddete başvurduğunu dikkate alarak, sanık hakkında “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uyguladı. Böylece ceza 18 yıl 4 aya indirildi.

Sanık Ayşe Vural’ın eşi ve oğlu ise beraat etti. Mahkemenin kararı istinaf tarafından da onandı. Ancak dosyanın Yargıtay’a taşınması üzerine ceza bozuldu. Tekrar görülen davada mahkeme bu kez Ayşe Vural’ı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.