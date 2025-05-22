AK Parti infaz düzenlemesi ile ilgili görüşmelere başladı

AK Parti, İnfaz Düzenlemesi için Meclis'te siyasi partilerle görüşmeye başladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Grup başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi. Görüşmelerin bugünde CHP ve Saadet Partisi ile devam etmesi bekleniyor.

AK Parti, İnfaz Düzenlemesi için hazırlıkları tamamladı. Siyasi partilerin kapısını çalışmaya başladı…



Düzenlemenin son şeklini vermek için Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerden ilk DEM Parti ardından da MHP ile görüşüldü. DEM Parti ile görüşmede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile bir araya geldi.



MHP ile yapılan görüşmede ise Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yer aldı. Görüşmelerde infaz düzenlemesine dair taslakta gelinen son durum masaya yatırıldı. Görüş alışverişinde bulunuldu. MHP ve DEM Parti ise talep ve önerilerini dile getirdi.



AK Parti grubunun bugün CHP ve Saadet Partisi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan düzenlemede DEM Parti'nin de talepleri arasında yer alan Kovid-19 salgını sırasında uygulanan infaz indirimi ile hasta ve yaşlı tutuklulara dair çalışmanın yer alması bekleniyor.

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının kararlarının belli bir standarda bağlanması yönünde de bazı değişiklikler ele alınacak.