Van’da 5 yıldızlı otelin gecelik fiyatı 110 dolar Dubai’de 70 dolar, Batum’da ise 50 dolar. Bu durum İran'lı turistin rotasını başka ülkelere çevirmesine neden oldu. TÜRSAB'tan, fiyat dengesi sağlanmazsa, İran’dan Van’a turist gelmeyeceği uyarısı yapıldı.

Van, İranlı turistleri kaybetmek üzere. Otellerin pahalı olması ve esnafın fahiş fiyat istemesi, turistlerin kente olan ilgisini azalttı. Geçen yılın ilk 3 ayında kente giden turist sayısı 460 bin civarındaydı, şu anki turist sayısı ise sadece 32.

Van turizminde alarm zilleri çalıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, konuyla ilgili İran'a gitti. Acı tabloyla Türkiye'ye döndü. İranlıların rotasını başka ülkelere çevirdiğini söyledi. Örnekler verdi. Van’da beş yıldızlı bir otelin gecelik fiyatı 110 dolar iken, aynı düzeydeki oteller Dubai’de 70 dolar.

Cevdet Özgökçe, İran'daki toplantılarda, sadece otel fiyatlarının değil, çarşı-pazardaki fiyat politikasının da eleştirildiğini belirtti.

İran acentaları Nevruz'da bile Van'a turist götürmedi. İranlılar, Karadeniz'i, Antalya'yı İstanbul'u tercih ettiler.