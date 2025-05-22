Donald Trump, Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Trump görüşme sırasında Güney Afrika’da beyaz çiftçilere yönelik şiddet içeren videolar izlettirerek olayları soykırım olarak nitelendirdi. Ramaphose ise iddiaları redderek, hükümetinin toprak reformu politikalarını anlattı.

Oval ofisinde ışıkları kapattırdı. Zorla şiddet videosu izlettirdi. Beyaz çiftçilerin Güney Afrika’da soykırıma uğradığını iddia etti. Wahington’da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphose’yı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliği tavrı tüm dünyada tartışma yarattı.

Beyaz Saray’da göreve geldiği ilk günden bu yana Güney Afrika'daki beyaz çiftçilerin siyahiler tarafından sistematik olarak öldürüldüğünü öne süren Trump, bu kez iddiasını Güney Afrika liderini yanına oturtup dile getirdi.

Trump, önce Güney Afrika’da yaşayan beyazların başkan Ramaphose’ya saygı duymadığını söyleyerek tartışma fitilinin ateşledi. Ardından oval ofisteki ışıkların bir kısmını kapatarak beyaz çiftçilere ait olduğu iddia edilen videoları Ramaphose’ya izletti. Trump, videoları izleyen Ramaphose’ye “beyaz çiftçiler topraklarından ediliyor ve öldürülüyor eğer bu soykırımsa bu insanları ülkemize almamız gerekir” dedi. ABD’li milyarder Elon Musk’u da işaret eden Trump, “Elon Güney Afrika’dan. O da olayları çok iyi biliyor” dedi.

Ramaphose ise Trump’ın soykırım iddialarına reddetti. İzletilen videolara karşı çıktı. “O videolarda gördükleriniz hükümetimizin politikaları değil. Bunlar parlamentodaki küçük muhalif grupların söylemleridir” yanıtını verdi.

Hükümetinin politikasını anlatan Ramaphose, toprak reformunun anayasal çerçevede ilerlediğini kaydetti. Ayrıca, önceki rejimden kalan eşitsizlikleri gidermek için kamu yararına kamulaştırma yetkisine sahip olduklarının altını çizdi. Ramaphose, “ancak kimsenin mülküne keyfi şekilde el koyulmamaktadır” dedi.

Ramaphose, Trump’ın izlettiği videolarla igili ise “bu videolar bana gösterilmeden önce nerde çekildiğini bilmek isterdim. Güney Afrika’da yaşananlar ırk temelli bir soykırıım değil yaygın suç sorunudur. Kurbanlar sadece beyazlar değil çoğunlukla da siyahlardır” ifadelerini kullandı.