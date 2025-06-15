İran'da eğitime savaş molası: Tüm okullar süresiz kapatıldı, İsrail'de OHAL uzatıldı

Son Dakika haberine göre, İran yönetimi, artan güvenlik tehdidi nedeniyle ülkedeki tüm okul ve eğitim kurumlarını ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı. Eğitim faaliyetlerinin süresiz olarak askıya alındığı bildirildi. Bu karar, ülke genelinde büyük bir belirsizlik yaratırken, öğrenci ve veliler eğitim takviminin geleceğiyle ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyor.

İSRAİL'DEN OHAL KARARI: TEDBİRLER SIKILAŞIYOR

İran’ın başta Tel Aviv olmak üzere şehir merkezlerine yönelik füze saldırılarının ardından İsrail yönetimi de olağanüstü hal süresini 30 Haziran'a kadar uzattığını açıkladı. Sivil savunma mekanizmalarının en üst düzeyde aktif hale getirildiği İsrail'de, hava saldırılarına karşı alarm seviyeleri yükseltildi. Şehirlerde siren sesleri gece boyu duyulmaya devam etti.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerine yönelik geniş kapsamlı bir saldırı başlattı. Özellikle nükleer tesisler ve askeri komuta merkezlerini hedef alan operasyonlarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı da dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Açıklanan resmi rakamlara göre, toplam sivil kaybı 78 olarak bildirildi.

İRAN'DAN SERT MİSİLLEME

İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İran, balistik füzelerle İsrail'e yanıt verdi. Bu saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirirken, 400’den fazla kişi yaralandı. Özellikle Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam bölgesi, saldırıların en yoğun hissedildiği yer oldu.

Artan gerilim ve sivil kayıpların ardından Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’in saldırılarını kınadı. Bölgedeki çatışmanın daha fazla yayılmasından endişe duyulurken, uluslararası toplum diplomatik çözüm çağrılarını sürdürüyor.