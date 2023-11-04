İran'da Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü Kutlandı! ABD ve İsrail Saldırıları Kınandı

ABD’nin Tahran’daki büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin 44’üncü yıl dönümü İran’da coşkulu kutlamalara sahne oldu. Törenlerde Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi.

İran, ABD sömürüsüne 1979 yılında yaptığı devrimle son vererek, ülkede yeni bir döneme kapı araladı. Takvimler 4 Kasım 1979’u gösterdiğinde ise öğrencilerin öncülüğünde İran halkı “Casusluk yuvası” adı verilen ABD Tahran Büyükelçiliğini ele geçirdi. Bu olay her yıl İran’da 4 Kasım Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele olarak kutlanmaya başladı.

Bu yıl ki törenler, "İdeal Nesille Yeni Dünya Düzeni" ana sloganıyla Tahran, Meşhed, İsfahan, Horasan ve Tebriz başta olmak üzere İran’ın bütün şehirlerinde yapıldı. 7’den 70 her yaştan insanın katıldığı kutlamaların ana merkezi başkent Tahran oldu.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikler için yürüyüş Filistin Meydanı’ndan başlayıp, “Casusluk yuvası” adı verilen eski ABD Tahran Büyükelçili önünde sona erdi.

Yürütüşte, İran bayrağının yanı sıra Filistin, Lübnan Hizbullah’ı ve Haşdi Şabi bayrakları taşındı. ABD ve İsrailli yetkililerin karikatürlerinin de taşıyan vatandaşlar “Kahrolsun Amerika”, “Kahrolsun İsrail” sloganları attı. Eski ABD Elçiliği önünde vatandaşlara hitap eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Siyonizm ve emperyalizmle mücadelenin önemini vurguladı.