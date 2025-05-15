İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma mesajı: "Yaptırımlar kalkarsa hazırız!"

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, NBC News'e verdiği röportajda, ekonomik yaptırımların kaldırılması durumunda ABD ile nükleer anlaşmaya hazır olduklarını ifade etti. Şemhani, bu anlaşma kapsamında İran'ın nükleer silah üretmeyeceğini, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ortadan kaldıracağını ve sivil kullanım için daha düşük seviyelerde uranyum zenginleştirmeyi kabul edeceğini belirtti.

Ayrıca, uluslararası gözlemcilerin süreci denetlemesine de izin vereceklerini açıklayan Şemhani, "Ekonomik yaptırımların kaldırılması halinde, İran üzerindeki uluslararası baskı kalkacak ve daha şeffaf bir nükleer program yürütülecek." dedi.

"URANYUM ZENGİNLEŞTİRME VAZGEÇİLMEZ BİR HAK"

Şemhani, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı. "Uranyum zenginleştirme, İran'ın vazgeçmeyeceği bir konudur. Ancak, güven inşa etmek amacıyla, seviyesi veya miktarı bir süreliğine değiştirilebilir." şeklinde konuştu.

İran'ın, sivil enerji üretimi ve bilimsel çalışmalar için uranyum zenginleştirmeye devam edeceğini belirten Şemhani, ABD ile yapılacak olası bir anlaşmada bu konunun tartışma dışı olduğunu kaydetti.

NETANYAHU'NUN ETKİSİNDEN ENDİŞELİLER

Şemhani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakere sürecini rayından çıkarmak için Washington'daki lobiler aracılığıyla baskı uyguladığını iddia etti. "Eğer Amerikalılar Netanyahu’nun etkisini ortadan kaldırırlarsa, İran'la nükleer anlaşmayı kolaylıkla imzalayabilirler." dedi.

Netanyahu'nun İran'a karşı sürekli olarak sert politikalar yürüttüğünü savunan Şemhani, ABD'nin İsrail’in bu etkisini kırması durumunda müzakerelerin daha hızlı ilerleyeceğini söyledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nde İran'la yürütülen nükleer müzakerelere değindi. Trump, "İran’la bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak bunun için İran’ın teröre ve kanlı vekâlet savaşlarına verdiği desteği sona erdirmesi gerekiyor. En önemlisi, nükleer silah elde etme çabasını tamamen, kalıcı olarak ve doğrulanabilir şekilde durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konudaki görüşmelerin 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını belirtmişti.