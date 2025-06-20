İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı! Halk sığınaklara çağrıldı

İsrail ordusu, İran topraklarından ülkeye yeni füze saldırılarının yapıldığını açıkladı. Geniş çaplı saldırıların ardından gelen yeni tehdit üzerine hava savunma sistemleri devreye alındı. Halktan ikinci bir bildirime kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı! Halk sığınaklara çağrıldı
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Orta Doğu’da tansiyon yeniden tırmanıyor. İsrail ordusu, İran’dan ülkeye doğru yeni füze atışlarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Daha önce İran’ın çeşitli kentlerine yönelik geniş kapsamlı saldırılar düzenleyen İsrail, şimdi misilleme niteliğindeki bu yeni saldırılar karşısında alarma geçti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzelerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin hızla devreye sokulduğu bildirildi. 

Saldırıların ardından İsrail genelinde güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılırken, İsrail ordusu halkı uyardı. Ordudan yapılan açıklamada, İsraillilerden ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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