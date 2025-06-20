İtalyan basını duyurdu: Yıldız futbolcu geri dönüyor!

Galatasaray, transferde büyük ses getirecek bir hamleye imza atmak üzere. İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, sarı-kırmızılı kulübün Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardığını iddia etti. Habere göre, Galatasaray'ın teklifine "Evet" diyen yıldız futbolcu, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Inter’de yıllık 6.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’dan gelen yıllık 10 milyon Euro’luk teklifi kabul etti.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Galatasaray cephesi şimdi Inter kulübüyle bonservis pazarlıklarına başlayacak. Haberde, Inter’in Hakan Çalhanoğlu için 35 milyon Euro talep ettiği belirtilirken, bu rakamın pazarlıklar sonucu düşürülmesinin beklendiği ifade edildi.