HSK kararnamesi açıklandı! 3698 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, hakim ve cumhuriyet savcılarının yer değişikliği taleplerini değerlendirdiği 2025 yılı Ana Kararnamesi’ni tamamladı. Kararname kapsamında toplamda 3698 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Söz konusu karar, HSK’nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararnameye ilişkin yaptığı açıklamada, HSK’nın yoğun ve titiz bir çalışmayla kararname hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Tunç, "HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.