İran’dan Katar’a şok saldırı! ABD üssüne 6 füze fırlatıldı

Bölgede tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı. İran’ın, Katar topraklarında bulunan ABD askeri üssüne 6 füze fırlattığı bildirildi. Saldırı sonrası Katar’ın başkenti Doha’da patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından yaptığı açıklamada ülkenin hava sahasında hava trafiğinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için ülkenin hava sahasındaki hava trafiği geçici olarak askıya alındı. Bu, bölgedeki gelişmelere dayanarak alınan bir dizi önlemin parçasıdır.”