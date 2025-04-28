İspanya ve Portekiz'de neler oluyor? Metrolar boşaltıldı, elektrikler kesildi!
İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti nedeniyle metrolar boşaltılırken, trafikte ciddi aksamalar meydana geldi.
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Kesintinin nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer siber saldırı ihtimali üzerinde duruyor. Elektrik kesintisi Lizbon Havalimanı'ndaki operasyonları da etkiledi.
Barselona'da hastaneler, faaliyetlerini sürdürebilmek için acil olarak jeneratör sistemlerine geçti.
Gelişmeler takip ediliyor...