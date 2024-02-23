İspanya'da feci yangın! Can kaybının sayısı artıyor!

İspanya’nın Valencia şehrinde bulunan Campanar Mahallesi’ndeki 14 katlı bir binada dün İspsanya saatine göre 17.30'da çıkan yangınında kayıplar artıyor.



Valencia bölgesi acil servis yetkilisi Jorge Suarez Torres gazetecilere yaptığı açıklamada, faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Torres, aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişinin ise çeşitli derecelerde yaralanma nedeniyle tedavi altına alındığını aktardı.



İspanya devlet televizyonu, 130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı binanın küle döndüğünü, söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibinin yer aldığını ifade etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi. Valencia Endüstri Mühendisleri Odası (COGITI) Başkan Yardımcısı Esther Puchades, binanın dış cephesinde "son derece yanıcı poliüretan kaplama" olması nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığını belirtti.