İspanya'da sel felaketinde can kaybı 60'ı aştı

İspanya’daki sel felaketinde 60’ın üzerinde kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde salı günü başlayan aşırı yağışlar, şiddetli su baskınlarına yol açtı. Aniden yükselen sel yolları ve kasabaları sular altında bırakırken, çok sayıda kişi araçlarında ve evlerinde mahsur kaldı.

Valensiya Bölge Başkanı Carlos Mazon, sel nedeniyle birçok kişinin ulaşılamaz bölgelerde izole kaldığını belirterek kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, düzenlediği basın toplantısında Henüz alarm durumunun geçmediğini belirtti. Vatandaşlarından tedbirli olmalarını istedi.

İspanya Başbakanı, "Gerekli tüm önlemleri alacağız. Yıkılan köprüleri, yolları, meydanları tekrar inşa edeceğiz. Devletin tüm imkanlarını kullanacağız. Gerekirse Avrupa Birliği'nden de yardım isteyeceğiz." şeklinde konuştu.