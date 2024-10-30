İspanya'da sel felaketinde can kaybı 60'ı aştı

İspanya’da aşırı yağışlar sellere ve çok büyük su baskınlarına neden oldu. Valensiya Bölgesi’ndeki afette 60'ın üzerinde kişi yaşamanı yitirdi. Arama tarama faaliyetleriyle birlikte ölü sayısının artması bekleniyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İspanya'da sel felaketinde can kaybı 60'ı aştı
Yayınlanma:

İspanya’daki sel felaketinde 60’ın üzerinde kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde salı günü başlayan aşırı yağışlar, şiddetli su baskınlarına yol açtı. Aniden yükselen sel yolları ve kasabaları sular altında bırakırken, çok sayıda kişi araçlarında ve evlerinde mahsur kaldı.

İspanya'da sel felaketinde can kaybı 60'ı aştı - Resim : 1

Valensiya Bölge Başkanı Carlos Mazon, sel nedeniyle birçok kişinin ulaşılamaz bölgelerde izole kaldığını belirterek kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, düzenlediği basın toplantısında Henüz alarm durumunun geçmediğini belirtti. Vatandaşlarından tedbirli olmalarını istedi.

İspanya'da sel felaketinde can kaybı 60'ı aştı - Resim : 2

İspanya Başbakanı, "Gerekli tüm önlemleri alacağız. Yıkılan köprüleri, yolları, meydanları tekrar inşa edeceğiz. Devletin tüm imkanlarını kullanacağız. Gerekirse Avrupa Birliği'nden de yardım isteyeceğiz." şeklinde konuştu.

Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem olduPapua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem olduDünya
İspanya sel felaketi
Günün Manşetleri
DEM Parti Eş Genel Başkanı Cumhuriyet'i eleştirdi!
İran, İsrail'in saldırısındaki ABD detayını açıkladı
Bakan Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
TUSAŞ saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık mesajı
Erdoğan, açılım süreciyle ilgili Bahçeli'nin öncülüğüne dikkati çekti
Türkiye öncülüğünde İsrail'e karşı yeni adım
Bakan Mehmet Şimşek sıcak para arayışında
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu
Çok Okunanlar
Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ons altında rekor! İlk kez o barajın üzerinde Ons altında rekor! İlk kez o barajın üzerinde