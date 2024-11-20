İspanya’da sel felaketinin bedeli: 20,6 milyar avro

Merkez Bankası Başkanı José Luis Escriva’nın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşılan rapora göre, felaketin doğrudan mağduru olan kişi sayısı 561 bin 210 olarak tespit edildi. Ayrıca, selden toplamda 534 bin 529 ev ve iş yerinin etkilendiği bildirildi.

Escriva, felaketin maliyetinin İspanyol bankalarının toplam kredi hacminin yüzde 1,8’ine denk geldiğini, ancak bunun temerrütle aynı anlama gelmediğini belirtti. "Finans sektörünün istikrarına dair hiçbir endişemiz yok." diyen Escriva, 20 milyar 584 milyon avroluk maliyetin 13 milyar 542 milyon avrosunun konutlar, 7 milyar 42 milyon avrosunun ise iş yerleri için olduğunu aktardı.

Selin ardından zarar gören banknotların geri kazanım işlemlerinin sürdüğünü açıklayan Escriva, kasım ayı ortasında 720 bin avro değerindeki 22 bin 700 adet banknotun ilk mevduatının gerçekleştirildiğini belirtti. Selden etkilenen bankamatiklerin yüzde 9’u hizmet dışı kalırken, zarar gören 298 banka şubesinden 37’si hâlâ kapalı bulunuyor. Escriva, ilk günlerde yaşanan nakit çekme sorunlarının sona erdiğini ve kredi kartı kullanımının yavaş yavaş normale döndüğünü ifade etti.

Raporda, sel felaketinin ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına dördüncü çeyrekte 0,2 puanlık olumsuz bir etki yaratmasının beklendiği ifade edildi.

Valensiya Özerk Yönetimi, bölgedeki hasarlar için toplam 31 milyar 402 milyon avroluk yardım talep ederken, merkezi hükümet iki ayrı yardım paketinde toplam 14 milyar avro kaynak ayırdığını duyurdu.

Felaketin ardından ölü sayısının 226’ya ulaştığı, 13 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu açıklandı.