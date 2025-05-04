İspanya’yı karanlığa gömen kesintinin nedeni hala bilinmiyor: "Bulmak günler sürecek"

İspanya'da 28 Nisan’da yaşanan ve milyonlarca kişinin hayatını etkileyen elektrik kesintisinin ardından hükümetten ilk kapsamlı açıklama geldi. Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, kesintinin nedeninin henüz belirlenemediğini ve sürecin birkaç gün daha alacağını açıkladı. Aagesen, İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais’e yaptığı açıklamada, “Kesintinin sebebini kesin olarak ortaya koymak için detaylı bir teknik analiz yapıyoruz. Bu, zaman alacak bir süreç” dedi.

“YENİLENEBİLİR ENERJİYİ SUÇLAMAK SORUMSUZLUK”

Bazı çevreler, yaşanan kesintiden yenilenebilir enerji kaynaklarını sorumlu tutsa da Bakan Aagesen bu görüşe sert çıktı. “Bu tür iddialar basite indirgeme ve sorumsuzluktur” diyen Aagesen, şebekedeki sorunun nedeninin yalnızca bir enerji kaynağına indirgenemeyeceğini vurguladı.

Olası senaryolar arasında siber saldırının da bulunduğunu belirten Aagesen, “Hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz. Tüm teknik verileri ve sistem tepkilerini inceliyoruz” diye konuştu. Bakan, sistemde yaşanan elektrik salınımlarının Avrupa bağlantısını kestiğini ve bu durumun tüm sistemi sıfırladığını belirtti.

“HER MİLİSANİYEDE YÜZLERCE VERİ ANALİZ EDİLİYOR”

İspanyol Bakan, "(Kesintinin) Sebebini belirlemek zor, çünkü bu salınımların meydana geldiği beş saniye içinde, her milisaniyede artık analiz edilmesi gereken çok sayıda değişken var." ifadesini kullandı.

Kesintinin, hükümetin nükleer santrallerin kapatılması yönündeki kararıyla ilişkilendirilmesini de “saçma” olarak niteleyen Aagesen, bu tür söylemlerin kamuoyunu yanıltabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlık, benzer bir kesintinin tekrar yaşanmaması için yeni önlemler üzerinde çalışıldığını da açıkladı. Aagesen, “Soruşturmayı dikkatlice ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Şeffaflıkla kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

İspanya ve komşu ülke Portekiz’de 28 Nisan’da öğle saatlerinde başlayan ve saatlerce süren elektrik kesintisi, ulaşım, iletişim ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanmasına neden olmuştu. Olayın ardından kurulan komisyonun çalışmalarının sürdüğü bildirildi.