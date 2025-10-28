İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: Hamas’tan açıklama

İsrail’in ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında bilanço belli oldu. Sivil savunma yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şehri’nin güneyindeki Sabra Mahallesi’ni hedef aldığını, saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze’nin farklı bölgelerinde de saldırıların sürdüğü, diğer noktalardaki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi bulunmadığı bildirildi.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Refah’ta İsrail güçlerine yönelik saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığı belirtilerek, “Ateşkes anlaşmasına bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz” denildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun bombardımanlarının, ABD Başkanı Donald Trump’ın himayesinde Mısır’da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğu vurgulandı. Son saldırının, İsrail’in ateşkesi baltalama niyetini ortaya koyduğu ifade edildi.

Hamas, arabuluculara ve garantör ülkelere çağrı yaparak, “İşgalciye baskı yaparak sivillere yönelik saldırıları durdurun ve ateşkesin tüm şartlarına uyulmasını sağlayın” ifadelerini kullandı.