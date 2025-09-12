İsrail basını, Türk hackerların Savunma Bakanı Israel Katz’ın telefon numarasını sızdırdığını ve görüntülü aradığını iddia etti

İsrail basını, Türk hackerların Savunma Bakanı Israel Katz’ın kişisel telefon numarasını sosyal medyada yayınladığını iddia etti. Katz’ın görüntülü aramaya cevap verdiği öne sürüldü. Sızdırma sonrası bakanın telefonuna binlerce tehdit mesajı gönderildiği aktarıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İsrail basını, Türk hackerların Savunma Bakanı Israel Katz’ın telefon numarasını sızdırdığını ve görüntülü aradığını iddia etti
Yayınlanma: Güncellenme:

İsrail basınında yer alan haberlerde, Türk hackerların İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın kişisel telefon numarasınaulaştığı ileri sürüldü.

İddialara göre hackerlar, Katz’ın numarasını sosyal medyada paylaştı ve bakanı görüntülü aradı. İsrail devlet televizyonu KAN, Katz’ın bu aramaya cevap verdiğini ve görüşmenin fotoğraflarının internete sızdırıldığını yazdı.

İsrail basını, Türk hackerların Savunma Bakanı Israel Katz’ın telefon numarasını sızdırdığını ve görüntülü aradığını iddia etti - Resim : 1

Katz’ın numarasının paylaşılmasının ardından binlerce nefret ve ölüm tehdidi mesajı aldığı öne sürüldü. İsrail basını, söz konusu numaranın daha önce de kamuoyuna sızdırıldığını ancak Katz’ın yıllardır aynı hattı kullanmaya devam ettiğini aktardı.

İddialara göre telefon numarası bir süre sonra kullanım dışı bırakıldı. Sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerinin gerçekliği ise resmi makamlarca teyit edilmedi.

ABD’de yolsuzluk davası: Eski senatörün eşi 4,5 yıl hapis cezası aldıABD’de yolsuzluk davası: Eski senatörün eşi 4,5 yıl hapis cezası aldıDünya
Uyuyan hesaplar çözüldü: 76 milyon TL’lik bahis operasyonuUyuyan hesaplar çözüldü: 76 milyon TL’lik bahis operasyonuGündem
Termometreler alarm veriyor: 12 Eylül’de 8 şehirde kavurucu sıcaklık olacakTermometreler alarm veriyor: 12 Eylül’de 8 şehirde kavurucu sıcaklık olacakHava Durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

savunma bakanı israil türk hackerlar
Günün Manşetleri
76 milyon TL’lik bahis operasyonu
İsrail’in adını anmadan kınadılar
Dünya Satranç Şampiyonu Gukesh’i mağlup etti
Vatandaşlara faizsiz ev, araç ve iş yeri fırsatı
Ukrayna’da İsrail yapımı radar sistemi imha edildi
Hangi ürünlerde eşek eti bulundu?
2 Belediye Başkanı AK Parti’de
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti
Kadına şiddete karşı 5. Ulusal Eylem Planı yolda!
Çok Okunanlar
Türk hackerlar Katz’ın telefon numarasını yayınladı iddiası Türk hackerlar Katz’ın telefon numarasını yayınladı iddiası
Aksaray’da aile dehşeti Aksaray’da aile dehşeti
Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu
Kar yağışı etkili oldu Kar yağışı etkili oldu