İsrail basını, Türk hackerların Savunma Bakanı Israel Katz’ın telefon numarasını sızdırdığını ve görüntülü aradığını iddia etti

İsrail basınında yer alan haberlerde, Türk hackerların İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın kişisel telefon numarasınaulaştığı ileri sürüldü.

İddialara göre hackerlar, Katz’ın numarasını sosyal medyada paylaştı ve bakanı görüntülü aradı. İsrail devlet televizyonu KAN, Katz’ın bu aramaya cevap verdiğini ve görüşmenin fotoğraflarının internete sızdırıldığını yazdı.

Katz’ın numarasının paylaşılmasının ardından binlerce nefret ve ölüm tehdidi mesajı aldığı öne sürüldü. İsrail basını, söz konusu numaranın daha önce de kamuoyuna sızdırıldığını ancak Katz’ın yıllardır aynı hattı kullanmaya devam ettiğini aktardı.

İddialara göre telefon numarası bir süre sonra kullanım dışı bırakıldı. Sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerinin gerçekliği ise resmi makamlarca teyit edilmedi.