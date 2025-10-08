İsrail donanması, Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda müdahale etti

Gazze Şeridi’ne uygulanan yasa dışı ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait gemiler, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirildi.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda, İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" yönündeki anonsları duyuldu. Yayında, bu anonsların ardından gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenmiş acil durum protokollerine uygun olarak can yeleklerini giyip oturarak beklediği görüldü.

'BİZLERİ ASLA UNUTMAYIN'

Filonun amiral gemisi Vicdan’dan yapılan canlı yayında konuşan filo sözcülerinden Kasım Aktağ, yaşanan gerilimi şu ifadelerle duyurdu: "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım."

Bu açıklamanın ardından canlı yayın kesildi. Yayın kesilmeden önce, İsrail askerlerinin gemilere çıkmaya başladığı ve birçok tekneyle irtibatın koptuğu görüldü.

Olayın ardından filonun basın bilgilendirme grubundan yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." Açıklamaya göre, İsrail unsurları saldırıyı Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda gerçekleştirdi. Filonun internet sitesinde yer alan ve gemilerin anlık seyir hızını ile konumlarını gösteren izleme sistemi de devre dışı bırakıldı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, müdahale edilen gemi ve yolcuların İsrail’deki bir limana transfer edildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, tüm yolcuların güvende olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulandı. Ayrıca, yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilecekleri belirtildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun amiral gemisi Vicdan dışında 8 teknesinin daha filoda yer aldığı bildirildi. Filonun amacı, Gazze’ye yönelik yasa dışı deniz ablukasını delmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak olarak açıklanmıştı.