ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıkladı: Suriye’de El Kaide’nin üst düzey mensubu öldürüldü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de düzenlenen bir saldırıda El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed’in öldürüldüğünü bildirdi. Saldırının yeri hakkında bilgi paylaşılmadı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Ekim 2025’te Suriye’de düzenlenen bir saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Komutanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saldırıda El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed adlı kişinin öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, el-Ahmed’in örgüt içinde “saldırı planlamasından sorumlu” bir isim olduğu ifade edildi.
Saldırının gerçekleştirildiği bölgeye dair ayrıntı paylaşılmadı.
CENTCOM, Orta Doğu’daki ABD güçlerinin, “terör örgütlerinin saldırı planlama çabalarını bozmak ve engellemek” amacıyla bölgedeki varlığını sürdürdüğünü aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı