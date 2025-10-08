ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıkladı: Suriye’de El Kaide’nin üst düzey mensubu öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de düzenlenen bir saldırıda El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed’in öldürüldüğünü bildirdi. Saldırının yeri hakkında bilgi paylaşılmadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıkladı: Suriye’de El Kaide’nin üst düzey mensubu öldürüldü
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Ekim 2025’te Suriye’de düzenlenen bir saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Komutanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saldırıda El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed adlı kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, el-Ahmed’in örgüt içinde “saldırı planlamasından sorumlu” bir isim olduğu ifade edildi.
Saldırının gerçekleştirildiği bölgeye dair ayrıntı paylaşılmadı.

CENTCOM, Orta Doğu’daki ABD güçlerinin, “terör örgütlerinin saldırı planlama çabalarını bozmak ve engellemek” amacıyla bölgedeki varlığını sürdürdüğünü aktardı.

İzmit’te korkunç olay! Elinde jiletle esnafı rahatsız eden kişi vurularak öldürüldüİzmit’te korkunç olay! Elinde jiletle esnafı rahatsız eden kişi vurularak öldürüldüYurt
Çeşme’de gece yarısında kabus! Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktıÇeşme’de gece yarısında kabus! Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

el kaide
Günün Manşetleri
22 adliye çalışanı suçüstü yakalandı
Türkiye ateşkes müzakerelerine katılacak!
“Türkiye’de her 10 kişiden 7’si kilolu”
Rezervler 183 milyar dolara çıktı
“Acımasız dünya sendromuna karşı iyiliği savunacağız!”
“Aynı hedefe yönelmiş bir aile olacağız”
"Gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor”
İsrail’in 2 yıllık Gazze saldırılarında bilanço ağır
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Küresel Sumud Filosu vatandaşları Türkiye’ye dönüyor
Çok Okunanlar
Gazze'deki soykırıma ortak olduğu iddiasıyla şikayet edildi Gazze'deki soykırıma ortak olduğu iddiasıyla şikayet edildi
Elinde jiletle esnafı rahatsız eden kişi vurularak öldürüldü Elinde jiletle esnafı rahatsız eden kişi vurularak öldürüldü
Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktı Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktı
Suriye’de El Kaide’nin üst düzey mensubu öldürüldü Suriye’de El Kaide’nin üst düzey mensubu öldürüldü
⚠️ İstanbul’da 11 ilçede elektrikler kesilecek! ⚠️ İstanbul’da 11 ilçede elektrikler kesilecek!