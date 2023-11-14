Eylülde 4 milyar 600 milyon şekel olan bütçe açığı ekim ayında 22 milyar 900 milyon şekele fırladı. İsrail para birimi şekel, ABD doları karşısında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Çeşitli sektörlerdeki özel şirketler de benzeri görülmemiş bir krize sürüklendi.

İsrail ekonomisi batıyor.



İsrail, Aksa Tufanı Harekâtı'nın başladığı 7 Ekim'den bu yana 8 milyar dolar borçlandı.



İsrail para birimi şekel de gücünü kaybetti. Şekel, ABD doları karşısında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.



Eylülde 4 milyar 600 milyon şekel olan bütçe açığı ekim ayında 22 milyar 900 milyon şekele fırladı.

Savaş maliyeti ve üretimdeki düşüş İsrail ekonomisinin çökmesine neden oluyor.



Gazze Şeridi'nde hastanelere, okullara, mülteci kamplarına ve hanelere bomba yağdıran İsrail saldırıları için günde yaklaşık 260 milyon dolar harcıyor.

Savaş Maliyeti Yaklaşık 51 Milyar Dolar

İsrail'in ekonomi gazetesi "Calcalist", savaşın toplam maliyetinin yaklaşık 51 milyar doları geçeceğini yazdı.



Yedek askerlerin silah altına alınması, çatışma bölgelerindeki yerleşimcilerin tahliyesi de hem tarım hem de sanayi üretiminin düşmesine neden oldu.



İsrail Hükümetine; silah altına aldığı yaklaşık 350 bin yedek askere vergi muafiyeti, ek mali destek, vergi indirimleri, çatışma bölgelerinden tahliye edilenlerin konaklaması gibi birçok masraf yüklendi.



İsrail 7 Ekim sonrası yaşadığı ekonomik çöküşten asla kurtulamayabilir. Filistin direnişi sadece İsrail'in iç güvenlik algısını yok etmekle kalmadı, aynı zamanda yabancı yatırımcılar için önemli risk engelleri de oluşturdu.



İsrail'i destekleyen Batı'daki medya kuruluşları dahi, savaşın İsrail'deki binlerce şirket faaliyetini sekteye uğrattığını ve şirketleri harap ettiğini, birçoğunun çöküşün eşiğine geldiğini ve tüm sektörlerin benzeri görülmemiş bir krize sürüklendiğini bildiriyor.



Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Harekâtı dünyaya sadece İsrail ordusunun kağıttan kaplan olduğunu göstermekle kalmadı işgalci - sömürgeci Siyonist ekonominin de kırılgan yapısını ortaya koydu.