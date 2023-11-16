İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesi’ni Kuşattı

Filistin Kızılayı, İsrail ordusuna ait tankların Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattığını duyurdu.

İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesi’ni Kuşattı
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Filistin Kızılayı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail tankları Gazze'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattı.

Kuşatma nedeniyle Kızılay ekiplerinin hastaneden hareket edemediği ve Gazze'nin kuzeyindeki yaralılara ulaşamadığı duyuruldu.

 İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 35 hastaneden 25'i hizmet dışı kaldı.

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