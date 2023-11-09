İsrail, Endonezya Hastanesi’nin Yakınını Vurdu

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nde bulunan ve binlerce kişinin sığındığı Endonezya Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Hastanede meydana gelen hasar hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Endonezya Hastanesi’nin Yakınını Vurdu
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İsrailGazze Şeridi’ndeki hastanelerin çevresini bombalamaya devam ediyor.

Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde bulunan ve binlerce kişinin sığındığı Endonezya Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenlediğini duyurarak, yaralananların olduğunu açıkladı.

Bakanlık, İsrail savaş uçaklarının hastanenin yakınındaki Tel el Zaatar bölgesini vurduğunu belirtti.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Filistinlileri panikle kaçtığı görüldü.

# israil # gazze # filistin
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