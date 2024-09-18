İsrail Gazze'de bir okula saldırdı: 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail Gazze'de bir okula saldırdı: 8 Filistinli hayatını kaybetti
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırı düzenledi.

Saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'ye saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten beri, yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

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