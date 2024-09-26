İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in dün bir konteynerle gönderdiği ve protokollere uyulmadığı için iade kararı aldıkları 88 cesedi teslim almaya başladıklarını bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
Yayınlanma:

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, "Hükümet adına Sağlık Bakanlığı, cenazeleri teslim almak için uzman bir komite oluşturdu. Çarşamba günü cenazeleri teslim almayı reddettik çünkü uluslararası protokoller izlenmeden getirildiler." dedi.

Sevabite, "İşgal güçleri, cenazeleri herhangi bir uluslararası, Arap veya yerel denetim olmaksızın ve şehitlerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ya da hangi bölgelerden kaçırıldıkları gibi bilgileri vermeden, uluslararası protokollere uymadan getirdi. Bu yüzden dün cenazelerin teslim alınmasını kabul etmedik" diye konuştu.

Ayrıca Sevabite, hükümetin, konteynerin iadesi konusunda İsrail ile koordinasyon sağlamak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ni sürece dahil etmeye çalıştığını, ancak komitenin bu işlemi uluslararası protokollere uymadığı için reddettiğini açıkladı.

Sevabite, "Bu şartlar altında hükümet, şehitlerin onuruna yakışır şekilde cenazeleri teslim almak için ilgili taraflardan oluşan bir komite oluşturma kararı aldı ve bugün konteyner teslim alındı. Resmi prosedürler tamamlandıktan sonra cenazeler defnedilecek" ifadelerini kullandı.

Sevabite, ekiplerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde cenazelerin defni için toplu mezarlar hazırlamaya başladığını söyledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, dün, cansız bedenlerin, Filistin ya da uluslararası herhangi bir yetkiliyle koordinasyon kurulmaksızın, tam bir küstahlık ve büyüklenmenin yanı sıra ölüye karşı saygısız ve insanlık dışı bir tavırla konteynerle gönderildiğini söylemişti.

Sevabite, Gazze'deki Filistin hükümetinin teşhis edilebilmeleri için tüm cesetlerle ilgili veri ve bilgiler verilene kadar cansız bedenleri İsrail tarafına iade etme kararı aldığını dile getirmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'ye içinde 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdiği; Tel Aviv'in İsrail'in konteynerdeki cenazelerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ve nerede öldükleri gibi hiçbir bilgiyi vermediği belirtilmişti.

Yakınları tarafından teşhis edilebilmeleri için tüm bilgiler verilene kadar cenazelerin teslim işlemlerinin durdurulduğu kaydedilmişti.

Ajax - Beşiktaş maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izleAjax - Beşiktaş maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izleSpor
israil gazze filistin
Günün Manşetleri
"ABD'de başka, Rusya'da başka konuşmuyoruz"
10 ülkeden acil ateşkes çağrısı
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı
Gazze’de can kaybı 41 bin 534'e yükseldi
S-400'ler İncirlik'te ABD kontrolünde mi bulundulacak?
FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama
Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği
Putin’den Nükleer Caydırıcılık Toplantısında kritik mesajlar
Mansur Yavaş’tan adaylık ve istifa iddialarına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temaslarını tamamladı ve yurda döndü
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde yeni detaylar kan dondurdu! O isim de masum değilmiş! Narin Güran cinayetinde yeni detaylar kan dondurdu! O isim de masum değilmiş!
Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu?
Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı canlı izle! Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı canlı izle!
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
Prof. Dr. Süleyman Pampal o bölgeyi uyardı: "Büyük deprem bekliyoruz" Prof. Dr. Süleyman Pampal o bölgeyi uyardı: "Büyük deprem bekliyoruz"