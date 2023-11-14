İsrail Güçleri Yaser Arafat’a Ait Anıtları Yıktı!

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan İsrail güçleri, Filistin’in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın ait anıtları yıktı...

İsrail Güçleri Yaser Arafat’a Ait Anıtları Yıktı!
Filistinlilere Yönelik Saldırılar Sürüyor!
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İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Filistin’in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın ait anıtları buldozerle yıktı.

Saldırılar Devam Ediyor!

İsrail, Gazze Şeridi’ni vurmaya devam ederken, Batı Şeria’da da Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürüyor. Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Tulkarem Mülteci Kampı’nın girişinde bulunan Filistin’in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın ait anıtlar İsrail güçleri tarafından buldozerle yıkıldı. Anıtların yıkımına dair herhangi bir neden gösterilmedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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