İsrail hapishanesinde ilaçları verilmedi! 70 yaşındaki İskoçyalı aktivist hastaneye kaldırıldı

Küresel Sumud Filosu’na Libya’dan katılan Ömer Muhtar gemisindeki İskoçyalı aktivist Margaret Pacetta, İsrail’de alıkonulduğu hapishanede ilaçları verilmediği için ülkesine döndüğünde hastaneye kaldırıldı.

Küresel Sumud Filosu’na Libya’dan katılan Ömer Muhtar gemisinde yer alan 70 yaşındaki İskoçyalı aktivist Margaret Pacetta, İsrail hapishanesinde gördüğü kötü muamele ve tıbbî ihmal nedeniyle ülkesine döndüğünde hastaneye kaldırıldı.

Geminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pacetta’nın alıkonulduğu hapishanede ilaçlarının kasıtlı olarak verilmediği belirtildi. Açıklamada, “İsrail güçlerinin kötü muamelesi ve tıbbî ihmali sonucu Pacetta’nın sağlık durumu ciddi biçimde bozuldu” denildi.

Libya’nın Trablus kentinden yola çıkan Ömer Muhtar gemisi, 30 Eylül tarihinde Akdeniz’de Küresel Sumud Filosu’na katılmıştı. Gemide 11 Libyalı, 2 İskoçyalı, 1 Kanadalı, 1 Amerikalı, 1 İngiliz ve 1 Nijeryalı olmak üzere 17 aktivist bulunuyordu.

Filo, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmış, ancak İsrail ordusunun saldırısına uğramıştı. İsrail güçleri, 42 gemiye el koyarak yüzlerce uluslararası aktivisti yasa dışı şekilde alıkoymuş ve ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil aktivist
