TFF’den flaş disiplin raporu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen takım ve kişileri açıkladı.

Açıklamaya göre:

- Antalyaspor Antrenörü Erman Kılıç, “talimatlara aykırı hareketi” ile “hakaret ve tehdit” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.



- Antalyasporlu Veysel Sarı, “talimatlara aykırı hareketi” gerekçesiyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

Kocaelispor görevlisi Mesut Gülistan, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.



-Eyüpspor Teknik Sorumlusu Selçuk Şahin, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.



-Eyüpspor Antrenörü Umut Eskiköy, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.



Ayrıca:

-Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Fenerbahçe “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle,



-Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor “saha olayları” nedeniyle,



-Beşiktaş, “6 futbolcusunun sarı kart görmesi sonucu takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.



-Kocaelispor da “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle disipline gönderildi.



Disiplin sevkleri sonrası PFDK’nın önümüzdeki günlerde kulüpler ve kişiler hakkında kararlarını açıklaması bekleniyor.