TFF’den flaş disiplin raporu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 8. haftasında yaşanan olaylar sonrası kulüp, teknik ekip ve futbolculara ilişkin disiplin sevklerini duyurdu. Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Samsunspor listede yer aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TFF’den flaş disiplin raporu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi!
Yayınlanma:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen takım ve kişileri açıkladı.

Açıklamaya göre:

- Antalyaspor Antrenörü Erman Kılıç, “talimatlara aykırı hareketi” ile “hakaret ve tehdit” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

- Antalyasporlu Veysel Sarı, “talimatlara aykırı hareketi” gerekçesiyle tedbirsiz olarak sevk edildi.
Kocaelispor görevlisi Mesut Gülistan, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

-Eyüpspor Teknik Sorumlusu Selçuk Şahin, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

-Eyüpspor Antrenörü Umut Eskiköy, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

Ayrıca:

-Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Fenerbahçe “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle,

-Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor “saha olayları” nedeniyle,

-Beşiktaş, “6 futbolcusunun sarı kart görmesi sonucu takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

-Kocaelispor da “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle disipline gönderildi.

Disiplin sevkleri sonrası PFDK’nın önümüzdeki günlerde kulüpler ve kişiler hakkında kararlarını açıklaması bekleniyor.

Amazon’da iPhone 16 Pro Max indirimi ne kadar? Fiyat 19 bin TL düştü!Amazon’da iPhone 16 Pro Max indirimi ne kadar? Fiyat 19 bin TL düştü!Bilim ve Teknoloji
İsrail ordusunu karıştıran olay! Bir asker, başka bir asker tarafından vurularak öldürüldüİsrail ordusunu karıştıran olay! Bir asker, başka bir asker tarafından vurularak öldürüldüDünya
Şok olay! 13 yaşındaki çocuk ChatGPT’deki sorusu nedeniyle tutuklandıŞok olay! 13 yaşındaki çocuk ChatGPT’deki sorusu nedeniyle tutuklandıBilim ve Teknoloji

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF
Günün Manşetleri
Türkiye ateşkes müzakerelerine katılacak!
“Türkiye’de her 10 kişiden 7’si kilolu”
Rezervler 183 milyar dolara çıktı
“Acımasız dünya sendromuna karşı iyiliği savunacağız!”
“Aynı hedefe yönelmiş bir aile olacağız”
"Gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor”
İsrail’in 2 yıllık Gazze saldırılarında bilanço ağır
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Küresel Sumud Filosu vatandaşları Türkiye’ye dönüyor
Silahla paylaşım yapanlara dev operasyon!
Çok Okunanlar
⚠️ İstanbul’da 11 ilçede elektrikler kesilecek! ⚠️ İstanbul’da 11 ilçede elektrikler kesilecek!
Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi! Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi!
İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Parası yastık altında olanlar dikkat! Parası yastık altında olanlar dikkat!
Marmara’da 7.8 büyüklüğünde deprem olur mu? Marmara’da 7.8 büyüklüğünde deprem olur mu?