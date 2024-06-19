İsrail Kurban Bayramı'nda da Gazze'deki saldırılarını sürdürdü

İsrail Gazze'deki saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Kurban Bayramı'nın son gününde de İsrail, Gazze'deki tüm kentlere yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail Kurban Bayramı'nda da Gazze'deki saldırılarını sürdürdü
Editör: Uğur Çam
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İsrail savaş uçakları, Kurban Bayramı'nın son gününde de Gazze'nin tüm kentlerine yoğun saldırılarını sürdürdü. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde sığınmacı kampını hedef alan saldırıda 5 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Suudi Mahallesi'nde ise İsrail ordusunun hava saldırısında onlarca ev yıkıldı. Tel es-Sultan Mahallesi'ne de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlenirken, Gazze kentinde ise Zeytun Mahallesi'nde saldırılar nedeniyle bazı evler yıkılırken, bazı yapılarda yangın çıktı.

Gazze'nin tüm kentlerini hedef alan saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # filistin
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