İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı başlattı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah’a ait hedeflere hava saldırısı başlattığını bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" hava saldırısı başlattığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlatıldığı belirtildi.

Saldırılarda, "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu ifade edilirken daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyindeki 3 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.

Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, daha önce vuracağını duyurduğu Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırıların olduğu sırada Beyrut semalarında da insansız hava araçları sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, öğleden sonra yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba ve Aita Cebel beldelerindeki "Hizbullah'a ait noktalara" hava saldırısı tehdidinde bulunarak buralara yakın yerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istemişti.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinin ardından söz konusu bölgelerde yaşayan Lübnanlı aileler evlerini apar topar terk etmek zorunda kalmıştı.

