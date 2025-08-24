İsrail ordusu Yemen’de başkanlık sarayını vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana’da başkanlık sarayı yerleşkesi, elektrik santralleri ve bir yakıt deposunu vurdu. Saldırının, Husilerin İsrail’e düzenlediği balistik füze saldırısına karşılık yapıldığı bildirildi.

İsrail ordusu Yemen’in başkenti Sana’da hava saldırısı düzenledi. Başkanlık sarayı yerleşkesi, 2 elektrik santrali ve bir yakıt deposu hedef alındı. İsrail’in saldırılarında can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail, saldırıyı geçtiğimiz cuma günü İran destekli Husilerin İsrail’e düzenlediği balistik füze saldırısına karşılık olarak gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başkanlık sarayının Husilerin askeri operasyonlarının yürütüldüğü bir askeri alanın içinde bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, vurulan elektrik santrallerinin de Husilerin askeri faaliyetleri için kritik elektrik tedarik tesisi olarak kullanıldığı öne sürüldü.

İsrail ordusu, saldırıda yaklaşık 12 savaş uçağı kullandığını ve hedeflere 30’dan fazla bomba attığını açıkladı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Başkanlık Sarayı çevresine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

