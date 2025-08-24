Lavrov’dan Batı’ya Ukrayna çıkışı: "Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna konusunda müzakereleri bilerek tıkadığını öne sürerek sert ifadeler kullandı.

Yayınlanma: Güncellenme:

Moskova’da Rus basınına konuşan Lavrov, “Sadece müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar ve bunun kendi hataları ya da (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy’nin suçu olmadan gerçekleşmesini istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“ZELENSKİY İNATÇI DAVRANIYOR”

Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin süreci zora soktuğunu belirterek, “Zelenskiy de inatçı davranıyor, bazı şartlar öne sürüyor, her ne olursa olsun Putin’le derhal bir görüşme talep ediyor” dedi.

“PUTİN–TRUMP SÜRECİNİ BALTALIYORLAR”

Bakan, Alaska’da yapılan zirveye atıfta bulunarak, “Bu, esasen Putin ve Trump tarafından temelleri atılmış olan ve oldukça verimli geçen süreci baltalama girişimidir. Bu girişimlerin engelleneceğini umuyoruz” diye konuştu.

PUTİN VE TRUMP ALASKA’DA BULUŞMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump 15 Ağustos’ta Alaska’daki bir askeri üste görüşmüştü. Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından Putin, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün ana gündem olduğunu açıklamış, Trump ise ilerleme kaydedildiğini ancak anlaşma sağlanamadığını belirtmişti.

WASHİNGTON TEMASLARI SÜRDÜ

Zirvenin ardından 19 Ağustos’ta Washington’da iki ayrı toplantı yapılmış, Trump’ın Zelenskiy ve bazı Avrupa liderleriyle görüştüğü, savaş sonrası Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin masaya yatırıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

