Uzmanlardan kritik uyarı! Çocuklar arasında hızla yayılan tehlikeli trend

‘Boğaz sıkma oyunu’ adıyla sosyal medyada yayılan akım, çocukların birbirlerinin boğazlarına baskı uygulamasıyla başlıyor. Bu sırada beyne giden kan akışı azalıyor ve çocuklar bayılma noktasına geliyor. Uzmanlara göre, kalpten çıkan ve beyni besleyen ana damar boyundan geçiyor. Bu damarlara yapılan baskı sadece kan akışını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda sinirleri uyararak kalp atışlarını yavaşlatıyor, damarları genişletiyor ve tansiyonu düşürüyor. Bu fizyolojik tepkiler ise kalıcı beyin hasarına yol açabiliyor.

HAYATİ TEHLİKE TAŞIYOR

Dünya Gazetesi’ne göre, uzmanlar, bu tehlikeli eylemin çocukların sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor. Çocuklar, bayılma noktasına geldiklerinde farkında olmadan kalıcı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, “Bu oyun ölümcül sonuçlara neden olabilir” diyerek ailelere uyarıda bulundu.

Çocukların bu tür akımlara yönelmesinde akran ortamında kabul görme ve popülerlik isteği öne çıkıyor. Başlangıçta eğlence amacıyla başlayan bu davranış, zamanla çocukların gerçeklik algısını kaybetmesine yol açabiliyor. Uzmanlara göre, “Bu sözde oyunlar zarar verme amacı taşımasa da, zamanla akran zorbalığına dönüşebiliyor.”

Uzmanlar, bu tehlikeli akımların önlenmesinde ailelere ve eğitim kurumlarına büyük görev düştüğünü vurguluyor. Çocukların sosyal medyanın zararlı etkilerinden korunması, spor ve sanat gibi sağlıklı aktivitelere yönlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Sağlıklı aile ve okul ortamında yetişen çocukların, tehlikeli akımlar yerine faydalı seçimler yapma olasılığı daha yüksek görülüyor.