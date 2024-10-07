İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırısında en az 10 kişi öldü

Filistin resim ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda yeni bir katliam yaptığı bildirildi.

Bunun İsrail'in soykırım saldırılarına devamı olduğu aktarılah haberde, Cibaliya saldırısı sonrasında Filistin Kızılayı ekiplerinin en az 10 Filistinlinin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Saldırıda onlarca kişinin yaralandığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

