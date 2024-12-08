İsrail Şam'ı vurdu

Suriye'nin başkenti Şam'ın çeşitli bölgelerinde yoğun silah sesleri ve patlamalar duyuldu.



Başkentteki patlamalara İsrail'in Şam'daki birçok karargah ve askeri merkeze düzenlediği baskınların neden olduğu belirtildi.



Bölgeden gelen bilgilere göre İsrail saldırısında çok sayıda kadın ve çocuk öldü ve yaralandı.



Öte yandan İsrail Beşar Esad yönetiminin düşmesinin hemen ardından Golan Tepelerindeki tampon bölgeyi işgal etti.



İsrail ayrıca işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine çok sayıda tank ve askeri birlik sevk etti.



İsrail medyası ise İsrail Devleti’nin HTŞ ile doğrudan ve dolaylı temaslarda bulunduğunu yazdı.



Haberde ayrıca İsrail'in şu aşamada silahlı unsurların Golan Tepeleri’ne yaklaşmamasını istediği belirtildi.



Sadece İsrail değil, PKK da Esad sonrası yeni sürecin mevzisine girdi.



Suriye’deki PKK/YPG’nin sözde komutanı Mazlum Kobani Beşar Esad yönetiminin düşmesinin tarihi bir gün olarak niteledi.

Kobani, “Bu değişiklik, tüm Suriyelilerin haklarını garanti altına alan, demokrasi ve adalete dayalı yeni bir Suriye'nin inşası için bir fırsattır.” ifadelerini kullandı.