İsrail savaş uçakları Beyrut'ta alçak uçuş yaptı

İsrail savaş uçakları Nasrallah'ın konuşması devam ederken Beyrut'ta alçak uçuş yaptı.

İsrail uçakları Beyrut semalarındaki alçak uçuş sırasında ses duvarını aşarak sonik patlamalara neden oldu.

Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın bazı bölgelerinde de İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.