İsrail savaş uçakları Beyrut'ta alçak uçuş yaptı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşması devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta alçak uçuş yaptı ve sonik patlamalar gerçekleştirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail savaş uçakları Beyrut'ta alçak uçuş yaptı
Yayınlanma:

İsrail savaş uçakları Nasrallah'ın konuşması devam ederken Beyrut'ta alçak uçuş yaptı.

İsrail uçakları Beyrut semalarındaki alçak uçuş sırasında ses duvarını aşarak sonik patlamalara neden oldu.

Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın bazı bölgelerinde de İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

FIFA dünya sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?FIFA dünya sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?Spor
israil savaş uçakları
Günün Manşetleri
Terörle mücadelede çarpıcı rakamlar
FETÖ üyesi ihraç astsubay Erzurum'da gözaltına alındı
İsrail ordusu duyurdu: Kuzey cephesi muharebe planları onaylandı!
Kılıçdaroğlu protokolü reddetti, Özdağ belgelerle yalanladı
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da nokta operasyon
İstanbul'da suç örgütüne Kuyu-26 operasyonu
Resmi Gazete'de yayımlandı
Irak'ın Kuzeyine hava harekâtı
Çok Okunanlar
8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri 8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri
Resmi Gazete'de yayımlandı Resmi Gazete'de yayımlandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
MSB'den teğmenlerle ilgili yeni açıklama MSB'den teğmenlerle ilgili yeni açıklama
MİT'ten Gara'da nokta operasyon MİT'ten Gara'da nokta operasyon