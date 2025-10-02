İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosuna İsrail tarafından yapılan askeri operasyonda yeni gelişmeler yaşandı. Gelen son bilgilere göre İsrail güvenlik güçleri, operasyon sırasında en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Sumud Filosuna yönelik müdahale, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, gözaltına alınan Türk vatandaşlarının durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

6 GEMİ İSRAİL KONTROLÜNDE

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu, operasyon kapsamında şu ana kadar 6 geminin İsrail ordusu tarafından kontrol altına alındığını duyurdu. Gemilerin ele geçirilmesiyle birlikte filo üzerindeki baskının giderek arttığı bildirildi.

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, insani yardım taşıyan gemilere yönelik bu müdahalenin “uluslararası hukukun ihlali” olduğu vurgulandı.

DÜNYA GENELİNDE PROTESTOLAR BÜYÜYOR

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosuna düzenlediği askeri operasyona karşı dünya genelinde protestolar başladı. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa ve İspanya’da da binlerce kişi sokağa çıktı.

Göstericiler, İsrail’in yardım filosuna yönelik müdahalesini kınarken, insani yardım gemilerinin serbest bırakılmasını talep etti. Protestolarda “Gazze’ye Özgürlük” ve “İsrail’in Ablukasına Son” sloganları atıldı.