Bakan Ersoy konuştu: “Dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyon Türk diasporası var”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gala programı Ankara’da gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra YTB Başkanı Abdulhadi Turus, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve çeşitli kurum ile kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Programda konuşan Bakan Ersoy, YTB’nin 15. yılının hayırlı olmasını dileyerek kurumun bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

“DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA YAYILMIŞ 7 MİLYON TÜRK DİASPORASI VAR”

Bakan Ersoy, konuşmasında Türk diasporasının küresel ölçekte önemli bir güç haline geldiğini vurguladı. “Hedeflerimiz büyük, mesaimiz yoğun, mücadele sahamız çok geniş. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyona yaklaşan nüfusuyla muazzam bir Türk diasporası var. Çok genel hatlarıyla bahsettiğim çalışmalar, bu muazzam Türk varlığının olması gereken etki ve etkinliğe kavuşması amacıyla aralıksız sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.

Ersoy, YTB’nin görev alanının yalnızca yurtdışında yaşayan Türk topluluklarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda kardeş topluluklar ve uluslararası öğrencilere de hizmet ettiğini belirterek, “YTB, çok geniş bir görev alanı çerçevesinde, yurt dışında mukim Türk toplumumuz başta olmak üzere kardeş topluluklarımız ile uluslararası öğrencilere yönelik çok kıymetli çalışmalar yürütmektedir. Bu üç ana alanda yürüttüğü çalışmalar ile birçok coğrafyadan ve çok farklı kültürlerden toplulukların Türkiye ile olan gönül bağlarını kuvvetlendirmektedir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı, YTB’nin Türkiye’nin vizyonuna katkı sağlayan önemli bir kurum olduğuna dikkat çekti. Açıklamasında, “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ortaya koyduğumuz bu kutlu yürüyüşü mümkün kılan dayanak, güç ve güven bu aziz milletin kültürü, değerleri, kadim tarihi ve bu tarih boyunca fethedilen gönüllerde bırakılan izler, ekilen tohumlardır. YTB; bugün boy vermiş o tohumların hasadını yapan, yeni tohumlar ekerek geleceği teminat altına almanın gereklerini yerine getiren, ayrıştırılan ve ötekileştirilen bir dünyada insanımız ve insanlık adına mücadele eden bir neferidir” ifadelerine yer verdi. Bakan Ersoy, kurumun geleceğine olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: “Sizlerin ve sizlerden bu bayrağı devralacak olanların iradesi ve kararlılığıyla daha nice 15 yılı, yeni ve büyük başarı hikâyeleriyle geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Biliniz ki tarihe çok değerli, unutulmayacak notlar düşüyorsunuz. Nesillerimiz sizleri şükranla ve gururla yad edecektir.”

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy’a hediye takdim edildi. Daha sonra düzenlenen “YTB İz Peşinde” ödül töreniyle program sona erdi.