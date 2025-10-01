Samsun’da feci kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti, 2 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, aile dramına dönüştü. İki otomobilin çarpışması sonucu anne ve kızı hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Avni G. yönetimindeki 55 ASV 475 plakalı otomobil, bulvarda yola giriş yapmak isteyen Mürsel Özer’in (43) kullandığı 55 SU 873 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Özer ailesinin bulunduğu araçta ağır hasar oluştu.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Mürsel Özer ve kızı Güllü Özer yaralı olarak çıkarılırken, sürücünün eşi Nurhan Özer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı baba ve kızı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavi altına alınan 16 yaşındaki Güllü Özer’in sağlık durumu ağırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç kız hayatını kaybetti. Baba Mürsel Özer’in ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın diğer tarafında yer alan sürücü Avni G. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.