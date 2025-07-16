İsrail, Suriye'nin başkenti Şam’da Savunma Bakanlığı’nı hedef aldı

Suriye’nin başkenti Şam’da büyük bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklara göre patlamaya hava saldırısı neden oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI

Saldırının ardından gözler Tel Aviv’e çevrildi. İsrail tarafından yapılan resmi açıklamada, Şam’da belirli hedeflerin vurulduğu doğrulandı. Hedef alınan yapılar arasında Suriye Savunma Bakanlığı da bulunuyor.

İran ve BAE liderlerinin son gelişmeler üzerine diplomatik temaslarda bulunduğu açıklandı. Görüşmenin içeriğine dair henüz detay verilmedi.

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