İsrail, Suriye'nin başkenti Şam’da Savunma Bakanlığı’nı hedef aldı

Suriye’nin başkenti Şam’da büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre hedef, Savunma Bakanlığı oldu. İsrail saldırıyı üstlendi. Bölgeden görüntüler gelirken İran ve BAE liderlerinin gelişmeler üzerine görüştüğü açıklandı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam’da Savunma Bakanlığı’nı hedef aldı
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Suriye’nin başkenti Şam’da büyük bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklara göre patlamaya hava saldırısı neden oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI

Saldırının ardından gözler Tel Aviv’e çevrildi. İsrail tarafından yapılan resmi açıklamada, Şam’da belirli hedeflerin vurulduğu doğrulandı. Hedef alınan yapılar arasında Suriye Savunma Bakanlığı da bulunuyor.

İran ve BAE liderlerinin son gelişmeler üzerine diplomatik temaslarda bulunduğu açıklandı. Görüşmenin içeriğine dair henüz detay verilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

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