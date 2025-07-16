İmralı heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştü: Demirtaş, yasal çerçeve ve komisyon süreci masadaydı

DEM Parti’nin İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştü. Görüşmede hukuki zemin, yasal çerçeve, komisyon süreci ve sürecin siyasal boyutları gündeme geldi. Selahattin Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili soruya “Her konu konuşuldu” yanıtı verildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İmralı heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştü: Demirtaş, yasal çerçeve ve komisyon süreci masadaydı
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HEYET BAKAN TUNÇ’LA GÖRÜŞTÜ

DEM Parti Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, eski Meclis Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar ve Abdullah Öcalan’ın avukatlarından Asrın Hukuk Bürosu üyesi Özgür Erol’un yer aldığı heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası heyet basın açıklaması yaptı.

“ADALET BAKANLIĞI MERKEZİ BİR KONUMDA”

Görüşmenin ardından konuşan Mithat Sancar, Adalet Bakanlığı’nın sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için merkezi bir pozisyonda bulunduğunu söyledi. Sancar, “Hukuk devletine uygun bir zemin gerekiyor. Bakan Tunç’un sürecin ilerlemesine katkı sunacağı yönündeki sözleri önemli” dedi. Sancar ayrıca, “Hukuki zemin sağlamlaştıkça, ilerleme de kolaylaşır. Bu yönde çalışmalar yoğun şekilde sürecek” ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan da görüşmenin önemine işaret ederek, “Sayın Tunç’a bizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Sürecin siyasal ve hukuki yönlerini değerlendirdik. Komisyon aşamasına girilen bu noktada Adalet Bakanı'nın rolünün kritik olacağı kanaatindeyiz” dedi. Görüşmede, sürecin yasal bir zemine oturtulması gerektiğini ifade ettiklerini belirtti. Buldan, “Sayın Bakan da bu konuda katkı sunacağını belirtti” açıklamasında bulundu.

SORABİLECEĞİNİZ HER ŞEY GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmenin ardından Selahattin Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili soru üzerine Pervin Buldan, “Her konu konuşuldu, ama detay vermeyeceğiz. Zaten öyle kararlaştırmıştık. Ancak bugün sorabileceğiniz her şey görüşüldü, diyebiliriz” yanıtını verdi.

KOMİSYON İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Silah bırakma sürecine dair yöneltilen soruya ise Buldan, “Net bir takvim yok ama süreç aşamalı şekilde ilerliyor. Şu anda komisyon aşamasındayız. Burada yapılacak çok iş var” dedi. İmralı Cezaevi’ndeki koşullara dair bir soruyu yanıtlayan Mithat Sancar ise, “Bu konular kurulacak komisyonun gündeminde olacak. Komisyonun bu hafta içinde çalışmalara başlaması bekleniyor” bilgisini paylaştı.

İmralı heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştü: Demirtaş, yasal çerçeve ve komisyon süreci masadaydı - Resim : 1

GÜN BOYU KRİTİK TEMASLAR

Heyetin temasları Bakan Tunç’la yapılan görüşmeyle sınırlı kalmadı. DEM Parti heyeti, Adalet Bakanlığı ziyaretinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla bir araya gelmek üzere Gelecek Partisi Genel Merkezi’ne geçti. Gün içinde Meclis’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir görüşme planlandığı bildirildi.

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