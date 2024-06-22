İsrail, üniversite sınavına girecek 450 Filistinli öğrenciyi öldürdü

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda şu ana kadar, üniversiteye geçiş sınavına girmesi beklenen 450 lise öğrencisi hayatını kaybetti.

İsrail, üniversite sınavına girecek 450 Filistinli öğrenciyi öldürdü
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Filistin Eğitim Bakanlığı sözcüsü Sadık el-Hudur, AA'ya yaptığı açıklamada, bugün başlayan üniversite geçiş sınavının sadece Batı Şeria'da yapılabildiğini, Gazze Şeridi'nde ise saldırılar sebebiyle sınavın yapılamadığını hatırlattı.

"Gazze Şeridi'nde 430, Batı Şeria'da 20 öğrenci olmak üzere sınava girmesi gereken 450 öğrencinin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü" ifade eden Hudur, Batı Şeria'da 50 bin öğrencinin sınavlarına girdiğini ancak İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaklaşık 39 bin öğrencinin bundan mahrum kaldığını belirtti.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığının açıklamasına göre, üniversiteye geçiş sınavı "Tevcihi" bugün yerel saatle saat 09.00'da başladı ve 18 gün devam edecek.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Şehit Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # filistin
Çok Okunanlar
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar, altın, euro...
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar, altın, euro...
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!
Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!
Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!
Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak?
Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı
Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı
Öne Çıkanlar Emekli ne kadar zam alacak? Emekli maaşlarına zam kök maaş üzerinden mi yapılacak? Emekli ne kadar zam alacak? Emekli maaşlarına zam kök maaş üzerinden mi yapılacak? Pink Floyd'un vokalisti Roger Waters, Filistin’e destek için sahneye çıktı Pink Floyd'un vokalisti Roger Waters, Filistin’e destek için sahneye çıktı