İsrail ve HAMAS arasında yeni ateşkes teklifi!

Mısır Şukri, Suudi Arabistan'da düzenlenen Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu'nda Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda açıklamalarda bulundu. Şukri, "Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda masada bir teklif var ve her iki tarafın bunu incelemesi gerekiyor." dedi.

MISIR VE KATAR ARABULUCULUĞUNDA YENİ ATEŞKES TEKLİFİ

Ateşkes teklifi konusunda ayrıntılı açıklamada bulunmayan Şukri, Mısır'ın Gazze'deki Refah bölgesine "askeri müdahaleyi reddettiğini" vurguladı. Şukri, HAMAS'ın Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) katılması ve barış anlaşmalarını kabul etmesi konusunda gelen bir soruya cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

"Filistin devletinin kurulması konusunda net bir kararlılık olması halinde, Hamas'ın silahlı mücadeleyi bırakacağına dair liderlerinden açıklamalar var."

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.