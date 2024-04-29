İsrail ve HAMAS arasında yeni ateşkes teklifi!

İsrail ve HAMAS arasında bir ateşkes teklifi olduğu açıklandı. Açıklama, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri'den geldi. Şukri, tarafların teklifi incelemesi gerektiğini aktardı.

İsrail ve HAMAS arasında yeni ateşkes teklifi!
İsrail ve HAMAS arasında yeni ateşkes teklifi!
Editör: Uğur Çam

Mısır Şukri, Suudi Arabistan'da düzenlenen Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu'nda Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda açıklamalarda bulundu. Şukri, "Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda masada bir teklif var ve her iki tarafın bunu incelemesi gerekiyor." dedi.

MISIR VE KATAR ARABULUCULUĞUNDA YENİ ATEŞKES TEKLİFİ

Ateşkes teklifi konusunda ayrıntılı açıklamada bulunmayan Şukri, Mısır'ın Gazze'deki Refah bölgesine "askeri müdahaleyi reddettiğini" vurguladı. Şukri, HAMAS'ın Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) katılması ve barış anlaşmalarını kabul etmesi konusunda gelen bir soruya cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

"Filistin devletinin kurulması konusunda net bir kararlılık olması halinde, Hamas'ın silahlı mücadeleyi bırakacağına dair liderlerinden açıklamalar var."

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

İsrail Gazze'de yine sivillere saldırdı! 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybettiİsrail Gazze'de yine sivillere saldırdı! 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybettiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# mısır # katar # israil # hamas
Çok Okunanlar
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş tarih verdi...
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş tarih verdi...
Naci Görür o il için 7 üzerinde deprem uyarısı yaptı! AFAD harekete geçti
Naci Görür o il için 7 üzerinde deprem uyarısı yaptı! AFAD harekete geçti
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
MİT'ten Irak'ın kuzeyine büyük operasyon!
MİT'ten Irak'ın kuzeyine büyük operasyon!
Öne Çıkanlar Türkiye'ye 800 milyar dolarlık Çin piyangosu! | Koray Kamacı, Doğan Akdeniz Türkiye'ye 800 milyar dolarlık Çin piyangosu! | Koray Kamacı, Doğan Akdeniz Arda Güler'den ilk 11 çıktığı ilk maçta gol geldi! Arda Güler'den ilk 11 çıktığı ilk maçta gol geldi!