İsrail yine Al Jazeera ofisini kapattı! Batı Şeria’da baskınlarda5 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu Batı Şeria’da çok sayıda kente baskın düzenledi. Açılan ateş sonucu bir Filistinli yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Ramallah’taki Al Jazeera ofisinin kapatma süresi 60 gün daha uzatıldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da birçok noktada düzenlediği baskınlarda ateş açarak bir Filistinliyi yaraladı, aralarında bir foto muhabirinin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklara göre, El Halil kentindeki Dura beldesine bağlı Tabaka köyüne yapılan baskında İsrail askerlerinin rastgele ateş açması sonucu bir Filistinli iki bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Baskında bir Filistinli de gözaltına alındı. El Halil’in batısındaki Tefuh beldesinde foto muhabiri İsra Eşref Hamyise, evine yapılan baskının ardından gözaltına alındı.

Aynı kentin doğusundaki Beni Naim beldesinde biri kadın 3 Filistinli daha gözaltına alınırken, askerlerin bazı evleri aradığı, eşyalara zarar verdiği ve bir miktar paraya el koyduğu bildirildi.

Nablus’ta Balata Mülteci Kampı’na yapılan baskında çok sayıda eve gaz bombalarıyla girildi, bir araç tahrip edildi. Askerler kamp duvarlarına uyarı broşürleri astı.

AL JAZEERA OFİSİ 4. KEZ KAPATILDI

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Ramallah kent merkezine de baskın düzenlediğini aktardı.
Askerler, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Ramallah’taki ofisine girerek kapatma kararının 60 gün daha uzatıldığını bildirdi.

WAFA’nın haberine göre bu, İsrail’in Al Jazeera ofisinin kapatma süresini 4. kez uzatması anlamına geliyor. Ordu, Eylül 2024’te ofise baskın düzenleyip 45 günlük kapatma emri çıkarmış, ekipmanlara ve araçlara el koymuştu.

İsrail, o tarihten bu yana Al Jazeera’nın faaliyetlerini durdurma kararını periyodik olarak yeniliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil filistin
