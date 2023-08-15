İsrail'de sanayi sitesinde büyük bir patlama oldu! Üç kişi ağır yaralandı

İsrail'in Ramat Hasharon kentindeki sanayi sitesinde meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi yaralandı. Patlama anı kameralara yansıdı.

İSRAİL'DE SANAYİ SİTESİ HAVAYA UÇTU



İsrail'in merkez bölgesindeki Ramat Hasharon'da bir sanayi sitesindeki fabrikada gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail İtfaiye ve Kurtarma Servisi, patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.





PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI



Sanayi sitesinin yakınından geçen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte gökyüzünün aydınlandığı görüldü.

Söz konusu patlama, son 2,5 ay içinde bölgede meydana gelen 3'üncü patlama oldu. Nedeni henüz bilinmeyen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.



