İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarının şiddetini artırdı. İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine 5 hava saldırısı daha düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı (NNA), saldırılardan birinin Bahman Hastanesi'nin önündeki bir binayı hedef aldığını ve saldırının etkisiyle hastanede büyük hasar meydana geldiğini duyurdu.

Saldırıların 2'si Hureyk Mahallesi, 3'ü el-Raye Stadyumu ve el-Kaim Kompleksi çevresine yapıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, akşam saatlerinde X hesabından 4 harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımlamıştı.

SALDIRILARDA 2 BİN 546 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 546 kişi öldü, 11 bin 862 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.