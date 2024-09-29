İsrail'den "Hizbullah komutanı Nebil Kavuk öldürüldü" iddiası

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine dün düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi komutanı ve Merkez Konseyi üyesi Nebil Kavuk'un öldürüldüğünü iddia etti.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail'den "Hizbullah komutanı Nebil Kavuk öldürüldü" iddiası
Yayınlanma:

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamaya göre, saldırı, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) tarafından alınan hassas istihbaratla yapıldı.

Açıklamada, Kavuk'un son günlere kadar İsrail aleyhinde terör eylemlerinin teşvik edilmesinde doğrudan yer aldığı öne sürülerek, "İsrail ordusu, Hizbullah yöneticilerine saldırılar düzenleyerek onların tasfiyesini ve İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkese karşı harekete geçmeyi sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Kavuk'un medyada sıkça görüldüğü ve siyasi, askeri stratejik alanlarda düşüncelerini paylaştığı aktarıldı.

Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Nebil Kavuk kimdir?

Nebil Kavuk, 1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde dünyaya geldi.

İran'ın Kum kentinde 1982-1992 yıllarında dini eğitim alan Kavuk, daha önce bir süre Hizbullah'ın güney bölge sorumlusu görevinde bulunmuştu.

Kavuk'un Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi komutanı olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Destici-Özdağ kavgası: 'Uyutularak itlaf edilecek'Destici-Özdağ kavgası: 'Uyutularak itlaf edilecek'Siyaset
israil gazze lübnan
Günün Manşetleri
Vatan Partisi'nden grevdeki işçilere destek
Beyrut'ta büyük yıkım
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki
Joe Biden'dan İsrail'e destek
Lübnan'da 3 gün yas ilan edildi
Galatasaray son dakikada yıkıldı
"Savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
"Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz"
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba toprağa verildi
Çok Okunanlar
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki
İsrail'e karşı kritik açıklama: "Gerilimi artırmaktan çekinmeyeceğiz" İsrail'e karşı kritik açıklama: "Gerilimi artırmaktan çekinmeyeceğiz"
Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti
Kerem Aktürkoğlu atmaya devam ediyor Kerem Aktürkoğlu atmaya devam ediyor