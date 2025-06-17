İsrail'den İran'a açık tehdit: “Sonun Saddam gibi olur”

İsrail Savunma Bakanlığı, Bakan Katz'ın İran’a yönelik operasyonları değerlendirmek üzere İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla bir araya geldiğini açıkladı. Toplantıda, geçtiğimiz günlerde İran’ın farklı noktalarına düzenlenen hava saldırıları ve sonrasında yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

Devlet televizyonuna konuşan Katz, İran’ın misilleme saldırılarına karşılık olarak operasyonların devam edeceğini net bir şekilde ifade etti.

“HAMANEY, SADDAM’IN SONUNU HATIRLA!”

Katz, açıklamasında isim vermeden Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’e gönderme yaparak, İran lideri Hamaney’i hedef aldı.

Bakan Katz, şu ifadeleri kullandı: "İran'ın komşu ülkesinde (Irak) İsrail'e karşı aynı yolu seçen diktatörün (Saddam Hüseyin) kaderini hatırlaması iyi olur."

SUİKAST İDDİASI: HAMANEY HEDEFTE MİYDİ?

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, İsrail’in geçmişte İran lideri Hamaney’e suikast düzenlemeyi planladığı iddia edildi. Ancak iddialara göre, dönemin ABD Başkanı Donald Trump bu girişime karşı çıkarak planı engelledi.

Bu haberlerin gölgesinde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte, Hamaney’in hedef alınmasının çatışmaları sonlandırabileceğini öne sürdü.

Gerilim, İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı kapsamlı saldırılarla zirveye ulaştı. İsrail tarafından gerçekleştirilen hava operasyonlarında; İran ordusunun üst düzey komutanları, Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplamda 224 sivilin de yaşamını yitirdiği saldırılar, bölgede büyük yankı uyandırdı.

İran’ın karşılık olarak İsrail’e düzenlediği balistik füze saldırılarında ise 24 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla kişi yaralandı.